Roma, difesa corta. Il punto sugli infortunati e le opzioni sul mercato

Per la Roma comincia la settimana che porterà alla sfida contro il Monza. Per Mou che aspetta ancora il rientro di tanti nazionali, restano i problemi in difesa con diversi infortuni che hanno scoperto la corta coperta giallorossa. Nel frattempo Tiago Pinto si guarda attorno.

Quando torna Smalling?

Tolto Kumbulla out dalla scorsa stagione, c’è preoccupazione attorno a Smalling. Il centrale inglese, che non è partito bene in questa stagione, manca dal campo dalla partita contro il Milan dell’1 settembre. L’ex Manchester United ha accusato un problema di infiammazione tendinea fra quadricipite femorale e piatto tibiale che lo ferma ai box. Infortunio fastidioso per il difensore che non può scendere in campo avvertendo dolore. Questa settimana può rivelarsi decisiva per il recupero di Smalling, a Trigoria filtra un cauto ottimismo per la partita contro il Monza con Mou che incrocia le dita per riavere a disposizione il suo centrale. Più fiducia per Llorente, che dovrebbe essere regolarmente a disposizione (e in campo) domenica prossima.

Dragusin, le parole dell’agente

Visti i tanti infortuni la Roma si guarda attorno. Un nome che piace è quello di Dragusin del Genoa come testimoniato dall’agente del difensore che ha dichiarato pubblicamente l’interesse dei giallorossi verso il suo assistito. Oltre a questo però l’agente ha scartato un possibile trasferimento del difensore con parole non proprio dolci al club romanista: “La Roma vuole Dragusin ma non mi sembra una grande squadra. Lui merita di più”. Parole che di certo a Trigoria non sono piaciute.

Gli altri nomi

Senza affondare il colpo, Tiago Pinto osserva il mercato degli svincolati e non. Il vista del mercato di riparazione la Roma punterà un difensore. Un nome che si sta monitorando è quello di Boateng, ex Bayern Monaco, attualmente senza squadra. Il difensore è stato offerto al club giallorosso che riflette e non sembra convinto al 100%. Mou è più convinto invece di Dier (’94) in scadenza col Tottenham. Su di lui ci sono però anche altri club. Altro nome che piace a Trigoria è quello di Solet (23 anni) francese del Salisburgo. Anche qui però c’è molta concorrenza col giocatore che piace anche all’Inter.