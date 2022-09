El Shaarawy e la Roma si separano? Il punto sul futuro del Faraone

Le strade fra Roma ed El Shaarawy si potrebbero dividere, ancora una volta, al termine di questa stagione. Il Faraone ha pienamente recuperato per la sfida contro l'Inter ma questo può essere il suo ultimo anno in giallorosso.

El Shaarawy recuperato

El Shaarawy è da considerarsi totalmente a disposizione di Mourinho per la sfida contro l'Inter di sabato 1 ottobre. L'esterno offensivo infatti ha pienamente recuperato dall'infortunio (lesione alla coscia sinistra) rimediato contro il Monza. Il Faraone infatti ieri si è regolarmente allenato con la squadra postando sui social il suo recupero. Una carta in più per Mou per la sfida delicata di San Siro.

El Shaarawy futuro in bilico

Mourinho ha molta considerazione di El Shaarawy. Per lo Special One il Faraone è spesso stato uno dei primi cambi, e grazie alla sua duttilità lo ha impiegato in più ruoli: da seconda punta, ad ala ma anche da tornante in un centrocampo a cinque. Nonostante l'impiego costante il suo futuro in giallorosso non è così certo. El Shaarawy ha il contratto in scadenza con la Roma a giugno 2023 e pesa sulle casse giallorosse 6 milioni lordi (più di 3 milioni netti). Cifra che Tiago Pinto considera eccessiva per una riserva. Il gm portoghese non ha però chiuso al rinnovo che però se si farà dovrà arrivare a condizioni molto più vantaggiose per la Roma. Al Faraone, disponibile ad abbassarsi l'ingaggio, il compito di convincere Tiago Pinto a mettere sul piatto il rinnovo.

El Shaarawy e la Roma

El Shaarawy ('92) è molto legato alla Roma e a Roma (dove ha comprato casa in zona Eur). Il Faraone in giallorosso ha collezionato 193 presenze e 49 gol, in due esperienze. Infatti il primo approccio di El Shaarawy con la Capitale è stato dal gennaio 2016 all'estate del 2019 prima di trasferirsi in Cina con un ingaggio monstre di 16 milioni all'anno. Dopo l'esperienza in oriente il ritorno in giallorosso nel 2021 e l'anno scorso la vittoria della Conference League a Tirana.