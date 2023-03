Roma e Lazio ai quarti di finale di Europa e Conference League: cosa serve

Giovedì 16 marzo Lazio e Roma saranno impegnate nel turno europeo di coppe. Le squadre arrivano al ritorno degli ottavi di Conference League ed Europa League con risultati diametralmente opposti.

La Lazio si qualifica se

La Lazio sarà impegnata in Olanda sul campo dell?AZ Alkmaar per il ritorno degli ottavi di Conference League. I biaconcelesti all?andata all?Olimpico sono stati sconfitti per due a uno in rimonta. Al gol iniziale di Pedro hanno risposto Pavlidis e Kerkez (seguito sul mercato dalla Lazio). Per approdare ai quarti di finale la squadra biancoceleste dovrà vincere con due gol di scarto, con un gol di vantaggio si andrà ai supplementari. Sarri che pensa già al Derby spareggio per la Champions League è intenzionato a grandi rivoluzioni risparmiando i titolari.

Lazio ai quarti se vince con due o più gol di scarto (con uno supplementari);

Se la Lazio perde o pareggia è eliminata

La Roma si qualifica se

La Roma giocherà in Spagna contro la Real Socieadad la partita di ritorno degli ottavi di Europa League. Una settimana fa in casa i giallorossi hanno battuto gli spagnoli per due a zero, gol di El Shaarawy e Kumbulla, costruendosi un buon risultato per il ritorno. Per passare ai quarti, alla formazione di Mourinho andrà bene anche perdere con un gol di scarto. Con una vittoria romanista allo Stadio di Anoeta o un pareggio superamento del turno senza patemi. Mou recupera Pellegrini.