Come cambia la Roma con Dybala

L'arrivo di Dybala alla Roma è un segnale forte della società giallorossa al campionato. La Joya in campo è il leader tecnico e carismatico individuato da Mourinho che attorno a lui costruirà la nuova Roma.

Dybala: trequartista o seconda punta

Con Dybala la Roma andrà verso la conferma della difesa a 3, con il 3-4-1-2 o 3-4-2-1 moduli di riferimento. Nel primo caso la Joya partirà da seconda punta a supporto di Abraham con Pellegrini alle spalle, mentre nel secondo modulo si schierare nella linea della trequarti insieme al capitano romanista. All'occorenza l'ex Juve potrà giocare da trequartista con un altro attaccante al fianco di Abraham (Zaniolo? Sono in risalita le quotazioni di Andrea Belotti che aspetta solo la Roma con cui ha avuto già contatti).

Se Mou optasse per una difesa a 4, Dybala potrà agire sull'esterno destro di un tridente o di una batteria di trequartisti. Due soluzioni adesso difficili visto che la Joya rende meglio quando gioca sulla trequarti (partendo dalla destra per rientrare sul suo sinistro) e più vicino alla porta.

Zaniolo che fa?

L'acquisto di Dybala relegherà Zaniolo a primo ricambio, non più a titolarissimo nelle scelte di Mou. Il classe '99 infatti come posizioni in campo si pesta i piedi con l'argentino e un tridente di trequartisti formato da Pellegrini-Dybala-Zaniolo dietro ad Abraham è molto più da Playstation che da calcio reale sia per equilibrio sia perchè Zaniolo ha dimostrato nella scorsa stagione che quel ruolo che comporta un grande sacrificio difensivo non è propriamente nelle sue corde. Infatti poi

Il ruolo di riserva starebbe stretto a Zaniolo e questo complicherebbe anche il già difficile rinnovo (scadenza nel 2024) che Pinto ha rinviato a settembre a mercato chiuso in caso di permanenza del 22 nella Capitale. Il calciatore chiede 4 milioni di euro, la Roma offre molto meno. L'attaccante ha invece l'accordo con la Juventus (quadriennale a 4 milioni di euro, bonus compresi) ma manca l'accordo fra le società. L'arrivo di Dybala potrebbe allentare la presa della Roma e quindi la trattativa di Zaniolo alla Juventus impostata su un prestito oneroso con obbligo di riscatto. Da escludere ad oggi l'inserimento di contropartite tecniche, cosa che la Juve vorrebbe ma ha trovato la porta chiusa dalla Roma.