Dybala-Roma, ci siamo

La Roma si prepara ad annunciare Paulo Dybala. La Joya sarà il quarto acquisto dell'estate giallorossa. Il grande colpo dei Friedkin e di Mourinho che si è speso in prima persona per l'argentino.

Dybala-Roma, le cifre

L'operazione Dybala-Roma era scattata da settimane ma si è andata a concretizzare nella giornata di ieri. Tiago Pinto ha incontrato l'entourage del calciatore presentando l'offerta ufficiale della Roma: un triennale da 4,5 milioni di euro (parte fissa) più bonus che porteranno l'ingaggio della Joya a 6 milioni di euro. Uno dei bonus è legato al numero delle presenze dell'argentino. Nel contratto è stata inserita anche una clausola rescissoria.

Nella notte sarebbe poi arrivato il sì di Dybala che ha accettato l'offerta romanista. Mourinho, che ha sempre voluto l'ex Juventus, spera che l'attaccante lo possa raggiungere già in settimana in Portogallo per la fine del ritiro. L'attaccante sarebbe già in partenza con un volo con Pinto e i Friedkin destinazione Portogallo per sostenere le visite mediche ed unirsi al resto della squadra. La Roma ha battuto la concorrenza di Napoli (problemi legati ai diritti di immagine) e dell'Inter (meta preferita dell'attaccante) che ha virato su Lukaku. L'annuncio dell'argentino può arrivare già nella giornata di domani.

Dybala in, Zaniolo out

Con Dybala in arrivo, Zaniolo può partire. La Roma con Dybala infatti si è assicurata e la cessione di Zaniolo diventa più leggera. Il 22 ha già trovato l'accordo con la Juventus (4 milioni di euro) e i giallorossi possono sedersi a trattare con i bianconeri, freschi di liquidi dopo la ricca cessione di De Ligt al Bayern Monaco, più sereni. La richiesta della Roma per Zaniolo ora è fra i 40 e i 50 milioni di euro con la Juve che spinge, anche per apertura della Roma, per il prestito oneroso con obbligo di riscatto. Da escludere al momento l'inserimento di una contropartita tecnica.