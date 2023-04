Dybala come Totti, ma la permanenza alla Roma non è scontata

La stagione è entrata nella sua parte finale con la Roma impegnata in Europa League (quarti di finale contro il Feyenoord senza possibilità di trasferta per i tifosi giallorossi e olandesi) e nella corsa al posto in Champions League. A trascinare i giallorossi c’è Dybala, ma il futuro della Joya è ancora da decidere.

Dybala come Totti

Dybala sta giocando una stagione da top player. L’argentino, arrivato a parametro zero, è il faro della Roma: l’unico che illumina il gioco e l’unico che segna viste le difficoltà di Abraham e Belotti. Per la Joya, beniamino del popolo romanista, dopo la rete alla Sampdoria sono 10 i gol in campionato (più 4 nelle coppe) e 8 (7 in Serie A) gli assist in tutte le competizioni. Numeri straordinari che hanno portato il campione del mondo ad eguagliare Francesco Totti in una speciale classifica. Infatti dal 2004 in Serie A solo Dybala, l’ex capitano della Roma insieme a Ibrahimovic e Di Natale sono andati per sette stagioni in doppia cifra e hanno fornito almeno cinque assist.

Il contratto di Dybala

Le grandi prestazioni di Dybala mettono però apprensione alla Roma per via del contratto e delle clausole facilmente superabili. Il contratto che lega l’argentino alla Roma fino al 2025 è molto particolare. Nel contratto di Dybala ci sono due clausole: una per l’Italia che ammonta a 20 milioni di euro e una per l’estero di 12 milioni di euro. Nel primo caso la Roma può cancellare la clausola offrendo a Dybala un aumento di ingaggio dagli attuali 3,8 milioni di euro fino a 6 milioni di euro netti, nella seconda opportunità i giallorossi possono aumentare l'ingaggio ma sarà decisiva la volontà classe 1993. Inoltre in caso di cessione (in Serie A o all'estero) la Roma dovrà riconoscere al giocatore una percentuale della cifra incassata

Le ultime

In questi giorni l’agente di Dybala è a Roma per discutere il futuro del suo assistito. L’attaccante si trova bene a Roma, ama l’ambiente ed è concentrato a terminare al meglio la stagione centrando la Champions League e cercando di vincere il suo primo titolo europeo ma la sua permanenza nella Capitale non è scontata. Le varianti che decideranno il futuro di Dybala sono legate alla permanenza di Mou, l’artefice numero uno dell’approdo dell’argentino a Trigoria e sua garanzia ma anche l’ingresso alla prossima Champions League. Venendo meno una delle, Dybala potrebbe salutare il Colosseo.