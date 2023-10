Dybala l'esito degli esami: ecco quando torna la Joya

La Roma ritorna da Cagliari con una vittoria schiacciante ma con la bruttissima notizia riguardante Paulo Dybala. Per la Joya infortunata c’era il rischio di un lungo stop ma i primi controlli fanno stare più sereni i tifosi giallorossi.

L’infortunio di Dybala

Al minuto 35 Prati entra duro su Dybala. L’attaccante resta subito a terra dolorante toccandosi il ginocchio. L’argentino si rialza zoppicando vistosamente ma al primo pallone toccato si accascia a terra per il dolore ed è costretto ad alzare bandiera bianca abbandonando il campo in lacrime. Con Mou che al suo posto fa entrare Belotti.

Le parole di Mou

Già durante lo scontro gioco Mou si era mostrato molto preoccupato. Preoccupazione espressa pubblicamente nel post gara dallo Special One. L’allenatore ha parlato così della situazione dell’argentino: “Non c'è ottimismo dice a Dazn -. io mi fido sempre molto dei giocatori, se lui non è ottimista, io non sono ottimista”. Parole che hanno angosciato il mondo giallorosso.

Le condizioni di Dybala

Dybala si è già sottoposto agli esami strumentali per capire l’entità e la gravità dell’infortunio. A Villa Stuart la Roma e l’attaccante hanno potuto tirare un sospiro di sollievo. Non risultano infatti nessun interessamento o rottura dei legamenti o lesioni al menisco, ma a quanto risulta la Joya avrebbe riportato un lieve stiramento al legamento collaterale. Questo vorrebbe dire saltare il Monza, partita in programma il 22 ottobre al ritorno dalla sosta per le nazionali (Dybala ovviamente non partirà con l’Argentina) e lo Slavia Praga in Europa League il 26 ottobre. L’obiettivo della Roma è quello di riavere l’ex Juventus a disposizione per il big match di San Siro contro l’Inter del 29 ottobre.