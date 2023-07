Calciomercato Roma: scadute le clausole di Dybala, ora il rinnovo

Una buona notizia in casa Roma: le clausole di Paulo Dybala per l'estero e per l'Italia sono scadute e nessuno ha strappato l'argentino da Trigoria. Possono sorridere Mou e i tifosi, con la società che ora punta al rinnovo dell'ex Juventus.

Le clausole

A partire dalla mezzanotte del 30 luglio nessuno potrà più esercitare le clausole per l'acquisto di Dybala. Il campione del mondo aveva due clausole rescissorie nel suo contratto firmato con i giallorossi la scorsa stagione. Una della cifra di 12 milioni di euro per l'estero, 20 milioni di euro per l'Italia. In caso di offerte, la Roma avrebbe potuto annullare le clausole rinnovando il contratto di Dybala a 6 milioni di euro.

L'estate di Dybala

Su Dybala si sono mossi, senza forzare diversi club. Dai milionari arabi, al Chelsea e all'Inter (l'argentino è un vecchio pupillo di Marotta). La Joya ha però mantenuto la parola con Mourinho restando alla Roma per questa stagione. Squadra e città lo hanno accolto come un messia. Dando priorità alla Roma, Dybala è protagonista di una pre-season coi fiocchi fra grandi giocate e gol da cineteca. Senza dubbi sarà ancora lui a trascinare la Roma nella prossima stagione.

Il rinnovo

Superato lo spauracchio dell'addio, adesso Dybala e il suo entourage aspettano i Friedkin per discutere del rinnovo. Il calciatore si aspetta un rinnovo con un ritocco importante dell'ingaggio passando dagli attuali 3,8 milioni di euro a 6 milioni di euro più bonus. L'attaccante miglior giocatore della rosa della scorsa stagione aspetta questo riconoscimento sia per il suo apporto sul campo sia per la sua promessa nello sposare il progetto Mou. Inoltre il rinnovo vorrebbe dire blindare la Joya nella Capitale e annullare in maniera definitiva le clausole, che in caso contrario tornerebbero valide nella prossima estate.

A Trigoria c'è ottimismo e volonta di tutte le parti di continuare insieme.