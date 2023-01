Dybala, la Joya va blindata: il piano della Roma

La Roma continua la sua corsa per la qualificazione alla Champions League, quel quarto posto che ora dista soltanto tre punti. Fra giovani in rampa di lancio, mercato in uscita (Karsdorp e Shomurodov) e rinnovi eccellenti in dubbio (Zaniolo e Smalling) la certezza di Mourinho e del popolo romanista è Paulo Dybala. Ecco perchè la Roma vuole bruciare le tappe per blindare la Joya nella Capitale.

Dybala leader

Dybala ha avuto un impatto devastante con l'ambiente Roma. Arrivato a parametro zero, capolavoro di Tiago Pinto, l'argentino sta trascinando la Roma e i compagni in campionato. In una Roma con difficoltà palesi e oggettive di costruire gioco, Dybala è quella luce, la scintilla che rianima la squadra e che decide le partite (11 volte in cui è partito titolare in campionato, 8 vittorie, 1 pareggio col Milan e una sconfitta a Udine). Per lui sono 16 presenze e 10 i gol in tutte le competizioni con la Roma, di questi tre sono arrivati nelle ultime due partite contro Genoa e Fiorentina che sono valse la qualificazioni ai quarti di Coppa Italia e tre punti in campionato.

Il contratto di Dybala

Dybala ('93) è ha firmato con la Roma fino al 2025 e il suo ingaggio è di poco superiore ai 4 milioni di euro. All'interno del suo contratto ci sono però delle clausole d'uscita per l'estero (12 milioni di euro) e per l'Italia (circa 20 milioni di euro). Le clausole possono però essere annullate grazie ad una rimodulazione dell'ingaggio dell'argentino e la Roma si sta già mettendo in moto per blindare la Joya.

Il piano della Roma

La Roma è pronta a blindare Dybala con un nuovo ingaggio. I giallorossi sono disposti ad offire al campione del mondo 6 milioni di euro a stagione. Dybala nella Capitale è molto felice: è il leader della squadra e i suoi compagni hanno una fiducia incondizionata verso lui, per Mourinho è un top player e professionista assoluto ed è il beniamino dei tifosi che lo osannano senza sè e senza ma. Prima del sì definitivo, a marzo previsti incontri per parlare del rinnovo, Dybala aspetta di capire le intenzioni del club per quanto riguarda il futuro e gli investimenti per essere sempre più competitivi.