Roma senza Joya: la clausola di Dybala è un pericolo

La conferenza post mercato di Tiago Pinto è stata forte e decisa, in tutti temi da Zaniolo al mercato (fra flop e top) ma anche su Mourinho e il futuro mercato della Roma. Proprio sul futuro giallorosso c’è qualche ombra e dubbio sia sullo Special One (che a dicembre è stato vicino all'addio) ma soprattutto su Dybala su cui pende la clausola rescissoria.

Dybala stagione da top player

“Il Napoli ha tanti giocatori bravi ma nessuno come Dybala”. Ha parlato così Mourinho sulla Joya vero e proprio top player della Roma. L’argentino alla Roma sta mostrando colpi, giocate da campionissimo trascinando i compagni fino al terzo posto in classifica. Idolo dell’Olimpico accolto da un una folla oceanica alla sua presentazione, Dybala ha scacciato via anche i dubbi sulla sua condizione fisica, escluso l’infortunio col Lecce. I numeri parlano chiaro: 20 partite giocate (fra campionato e coppe), 10 gol e 7 assist. Miglior marcatore stagionale della squadra e faro in mezzo al campo.

La clausola

Se da una parte i numeri di Dybala confortano la Roma consapevole di aver portato nella Capitale un campione, dall’altra sale la paura di perdere la Joya. L’argentino ha si firmato con la Roma nell’estate scorsa un contratto fino al 2025 ma nel contratto è presente una clausola da 20 milioni di euro valida per l’estero. Una cifra irrisoria per i top team esteri, in particolar modo per la Premier League. Proprio in Inghilterra, precisamente al Manchester United guardano con attenzione Trigoria e Dybala. Per i Red Devils i 20 milioni di euro da mettere sul piatto per acquistare l'argentino non sono un problema e questo preoccupa e non poco l'ambiente romanista.

Blindare Dybala

Arrivare in Champions League potrebbe blindare Dybala in giallorosso. L’argentino, campione del mondo, mira a giocare nei palcoscenici più importanti del calcio europeo e qualificarsi in Champions garantirebbe alla Roma una sicurezza importante. La permanenza di Dybala è legata pure alle promesse dei Friedkin che hanno dato la loro parola al calciatore (e anche a Mourinho) di una crescita da parte del club nei prossimi anni a livello di competitività.

Dybala alla Roma, a Roma sta bene ma la clausola è un pericolo per il futuro giallorosso della Joya. Raggiungere la Champions League sarebbe una garanzia per la permanenza di Mourinho e Dybala. Questo è il piano della Roma per tenersi stretta l'argentino.