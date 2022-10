Infortunio Dybala: la Roma trema. Ecco quando potrebbe rientrare

"Pace, amore, Joya finita?". Mourinho, l'Argentina, la Roma, i suoi tifosi tremano dopo la sfida col Lecce. I capitolini strappano sì tre punti contro la formazione di Baroni ma a strapparsi è anche Dybala. L'argentino infatti nel calciare il gol della vittoria si fa male ed è costretto a chiedere il cambio immediato.

L'infortunio

Al 49esimo Dybala calcia il rigore della vittoria della Roma spiazzando Falcone. Al 50esimo è sostituito da Matic. Nemmeno il tempo di esultare per il suo settimo gol in maglia giallorossa, quinto in campionato sui 12 segnati dalla Roma. Nel calciare però la Joya sente tirare il quadricipite sinistro e chiede immediatamente il cambio con Mourinho che getta nella mischia Matic.

Mourinho su Dybala

Le prime sensazioni sono negativissime, tragiche per il 21 romanista. Mourinho nel post partita ha dichiarato: "Come sta Dybala? Dico male per non dire molto male, ma temo che sia più molto male che male. Rivederlo prima del 2023? Non sono un dottore, non ho parlato con un medico, ma posso dire che è difficile. Anche parlando con Paulo non ho buone sensazioni". Nessun messaggio dall'attaccante sui social.

Quando torna Dybala?

Paulo Dybala sosterrà gli esami strumentali per capire l'identità del suo infortunio nella giornata di domani. Per l'argentino c'è lesione al quadricipite sinistro da valutare l'entità. In caso di lesione di primo grado la Joya starà fuori due settimane saltando Sampdoria, Napoli in campionato e Real Betis in Europa League (forse anche l'Helsinki). Se invece la diagnosi fosse lesione di secondo grado lo stop sarà di un mese e quindi Dybala chiuderebbe così il suo 2022 saltando pure il derby contro la Lazio e anche il mondiale con la Seleccion. Una tegola durissima per la Roma che incrocia le dita.