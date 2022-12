Qatar 2022: Dybala in finale, la Roma tifa Argentina

L'Argentina è in finale di Coppa del Mondo. L'albiceleste ha conquistato la finalissima in Qatar e nella rosa di Scaloni c'è il giallorosso Paulo Dybala. Per i romanisti non ci sono dubbi: al mondiale si tifa Argentina.

Il mondiale di Dybala

Paulo Dybala ha recuperato in extremis per il mondiale in Qatar. Infortunatosi contro il Lecce ad inizio ottobre, la Joya ha stretto i denti e bruciato le tappe per aiutare la Roma, decisivo nell'ultima dell'anno contro il Torino, e per strappare la convocazione per il mondiale. Nella rassegna mondiale Dybala ha debuttato soltanto nella semifinale contro la Croazia, a risultato già acquisito. Scaloni ha usato la Joya come centravanti, e Dybala ha regalato nell'ultimo quarto d'ora qualche lampo di magia come l'assist per McAllister non sfruttato a dovere. Per Dybala si è trattato dell'esordio assoluto in un mondiale.

I messaggi dei romanisti

I tifosi della Roma non tifano che l'Argentina in questo mondiale. I social di Dybala sono stati inondati di messaggi da parte dei romanisti a sostegno della Joya e della Seleccion. "Ti amo Paulo. Vinci sta coppa e poi torna a Roma che ti aspettiamo!", "Daje Paulo! Sta attento però a non infortunarti!". E ancora "Daje era ora", "Paulo vinci e torna da noi", "Orgoglio di Roma". Pure la Roma sulle sue pagine social ha salutato Dybala postando una sua foto in azione contro la Croazia. L'argentino diventa così l'ultimo giocatore della Roma a prendere parte ad una finale di Coppa del Mondo. Gli ultimi furono De Rossi, Perrotta e Totti nel 2006 nel successo azzurro a Berlino.

Mou aspetta Dybala

Mourinho aspetta Dybala. Lo Special One felice per i risultati ottenuti dalla Joya attende l'argentino all'inizio del nuovo anno per dare una scossa alla stagione giallorossa partita con entusiasmo e maturata con diversi problemi. Mourinho punta a costruire la seconda parte di stagione sempre più attorno a Dybala e visto il rendimento deludente degli attaccanti, Abraham e Belotti flop, pensa come fatto da Scaloni ct dell'albiceleste di usare Dybala come falso nueve. Ma prima di raggiungere la Capitale, la Joya punta ad alzare al cielo la coppa più ambita del calcio.