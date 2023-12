Dybala e Azmoun infortunati, Lukaku squalificato. La Roma resta senz'attacco per la sfida con il Bologna

Dopo il pareggio contro la Fiorentina, Mourinho deve contare i pezzi e in vista della sfida del Dall’Ara contro il Bologna, quarto in classifica alla pari dei giallorossi dovrà reinventarsi l’attacco. Infatti salteranno il match Lukaku, Dybala e Azmoun.

Titolari assenti

Dybala e Azmoun si sono infortunati nella sfida contro la Viola. Per la Joya si tratta di un problema al flessore ma da Trigoria filtra ottimismo sull’esclusione di lesioni. Al contrario per Azmoun si teme una lesione di primo grado al polpaccio con ritorno in campo dell’iraniano direttamente nel 2024. Alle loro assenze si aggiungerà anche quella di Lukaku. Il belga infatti è stato protagonista di un brutto intervento ai danni di Kouame e ha rimediato il cartellino rosso. Big Rom salterà sicuramente Bologna per squalifica, con Mou spera di riaverlo per il Napoli.

Tocca a Belotti

Con i titolari e primi cambi assenti causa infortuni e squalifica, al Dall’Ara tornerà in campo dal 1’ Andrea Belotti. Il Gallo è rimasto in panchina nelle ultime quattro partite di campionato, con gli ultimi minuti che risalgono alla vittoria in rimonta col Lecce (5 novembre) mentre l’ultima da titolare col Monza (22 ottobre). Completamente ai margini della squadra, solo 9 minuti anche in Svizzera nel pareggio contro il Servette in Europa League, adesso Mou per forza di cose dovrà ripuntare sul centravanti bergamasco. Per Belotti in questa stagione sono 5 i gol fra EL e Serie A.

Chi con Belotti?

Certo di partire titolare Belotti, Mou studia chi affiancare al Gallo. L’opzione più ovvia è quello di El Shaarawy come partner offensivo dell’ex capitano del Torino. Il Faraone però non è l’unica carta che potrà giocarsi lo Special One. Infatti potrebbe trovare spazio anche Aouar (bocciato dopo il Servette) da seconda punta avendo meno compiti difensivi, così come potrebbe avanzare Pellegrini per un ruolo più da trequartista che centrocampista. Aouar, Pellegrini ed El Shaarawy, salvo nuovi infortuni in Europa League si contenderanno un posto in attacco con Belotti per lo scontro diretto per la Champions League.