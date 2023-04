Sfortuna Roma: infortuni per Dybala e Abraham. Le condizioni degli attaccanti giallorossi

Oltre alla sconfitta nell’andata dei quarti di Europa League contro il Feyenoord a Rotterdam la Roma ha perso pezzi importanti per infortunio: Dybala e Abraham.

L’infortunio di Dybala

Dybala è stato costretto al cambio già nel primo tempo lasciando il campo a El Shaarawy. La Joya ha accusato un problema muscolare agli adduttori della coscia destra. Preoccupazione per le sue condizioni con l’attaccante che si è accomodato in panchina visibilmente preoccupato. Nelle prossime ore l’argentino si sottoporrà ad esami strumentali per stabilire l’entità dell’infortunio. Quello in Olanda è il terzo infortunio muscolare della stagione di Dybala.

L’infortunio di Abraham

Tammy Abraham ha condito la sua solita prestazione opaca con un problema alla spalla. Nel corso del secondo tempo l’inglese dopo un contrasto con un avversario è rimasto a terra dolorante toccandosi la spalla e obbligando Mourinho a cambiarlo per Belotti. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore.

I tempi di recupero

Mourinho nel post partita non ha portato buone notizie: “Rischiamo probabilmente di perderli per le prossime due partite". In attesa degli esami, Dybala e Abraham salteranno sicuramente l’Udinese e con altissime probabilità anche il ritorno di giovedì 20 aprile all’Olimpico contro il Feyenoord, con gli stop che potrebbero avere tempi più lunghi. Brutte notizie per la Roma impegnata in Europa League e in corsa per un posto in Champions League