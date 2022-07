Roma: dopo Dybala il centrocampista

Ufficiale Dybala che ha assistito dalla tribuna, da calciatore giallorosso, alla sconfitta della sua Roma contro lo Sporting Lisbona il club capitolino lavora per regalare a Mourinho un centrocampista box to box, di corsa, di inserimento, col vizio del gol che ad oggi manca in rosa. Per farlo però serviranno delle cessioni.

Frattesi o Wijnaldum?

Al momento i nomi per il centrocampo della Roma sono due: Frattesi e Wijnaldum. Il primo ha già l'accordo con la Roma sulla base di 2 milioni di euro per cinque stagioni, ma i giallorossi non trovano la quadra col Sassuolo. I giallorossi si sono spinti a 15 milioni cash più Volpato (valutato 3 milioni) e anche il giovane Missori, i neroverdi sono fermi a 22,5 ovvero la valutazione di 32 milioni di euro meno il 30% che il Sassuolo dovrebbe girare proprio alla Roma in caso di cessione di Frattesi. Il centrocampista classe '99, romano ex giovanili Lazio e Roma, sta forzando la mano col Sassuolo per la sua cessione ma al momento la situazione non si sblocca.

Wijnaldum ('91) è l'occasione di mercato per il centrocampo giallorosso. L'olandese (in scadenza nel 2024) arrivato a parametro zero lo scorso anno al Psg è stato inserito nella lista degli esuberi da Galtier nuovo allenatore dei parigini. L'ex Liverpool a Parigi non ha incantato e può lasciare la Francia col Psg che lo avrebbe offerto a più squadre comprese la Roma. Il calciatore è favorevole a vestire giallorosso e Mou lo accoglierebbe volentieri per le sue qualità ed esperienza Il nodo da risolvere è però legato all'ingaggio: 9 milioni di euro. La formula su cui è pronta a lavorare la Roma è il prestito oneroso con diritto di riscatto (sui 20 milioni) ma servirà il supporto del Psg per pagare metà ingaggio del calciatore.

Prima le cessioni

Per affondare il colpo la Roma dovrà prima cedere in mezzo al campo. I nomi in partenza sono i soliti con Veretout ('93) l'ndiziato numero uno per via della sua valutazione: 15 milioni di euro. Il francese, nonostante abbia dichiarato ai tifosi che resterà a Trigoria, è sul mercato e ha tanti estimatori in Francia dove piace particolarmente al Marsiglia (ottimi i rapporti con la Roma dopo gli affare Under e Pau Lopez). Sull'ex Fiorentina è vivo però anche l'interesse del Milan per il dopo Kessie. Villar ('98) piace molto allo scatenato Monza. I lombardi offrono 6 milioni, la Roma ne chiede 10. Diawara ('97) da tempo ai margini della Roma piace all'estero in Germania, in Spagna ma anche in Turchia col Galatasaray in prima fila. In uscita anche Darboe (2001).