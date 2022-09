La Roma cerca un difensore fra gli svincolati: ecco i nomi

Il calciomercato non è ancora chiuso per la Roma. I giallorossi infatti stanno cercando fra gli svincolati un difensore da aggiungere al parco difensivo, rimasto orfano di Kumbulla infortunato e che costringe a Mou a scelte obbligate.

La difesa della Roma

I difensori centrali a disposizione di Mou sono soltato tre: Mancini, Smalling e Ibanez. Infatti lo Special One ha perso per infortunio Kumbulla e l'albanese tornerà disponibile soltanto ad ottobre dopo la sosta. Un mese pieno di impegni per la Roma con cinque partite (ora quattro dopo Udine) in 15 giorni. Un tour de force per i difensori della difesa a tre di Mourinho. All'occorenza saranno pronti e adattabili, ma con quali garanzie non è dato saperlo, Karsdorp e Vina. Al massimo Cristante o Matic. Troppo poco per la Roma che sotto pressione del suo tecnico è alla ricerca di un difensore.

Il mercato degli svincolati

La Roma sta tenendo sotto la sua lente di ingrandimento ben tre nomi dal mercato degli svincolati. Il primo è Zagadou ('99) ex Borussia Dortmund. Il francese è seguito da tempo dalla Roma ma non convince del tutto a causa dei suoi cronici problemi fisici che lo hanno portato a collezionare soltanto 67 presenze in cinque stagioni in Bundesliga. Piace l'ex Lione Denayer ('95) che piaceva tanto anche al Torino. Sul belga c'è tanta concorrenza col Wolverhampton in prima linea. L'ex Manchester City, Mangala ('91) è un altro giocatore monitorato da Trigoria. In ribasso Ceppitelli (33 anni) ex Cagiari. In netto rialzo invece le quotazioni di Maksimovic ('91).

I numeri di Maksimovic

Maksimovic è una vecchia conoscenza del calcio italiano con 146 presenze in Serie A fra Torino, Napoli e Genoa e una Coppa Italia vinta con i partenopei. Giocatore d'esperienza e adatto alla difensa a tre è in cima alla lista di Tiago Pinto anche se restano dei dubbi sulla sua affidabilità fisica. La scorsa stagione ha collezionato soltanto 14 presenze perchè tormenato dagli infortuni. Maksimovic ha offerte anche dall'estero Galatasaray in pole, ma se la Roma dovesse fare sul serio il serbo arriverebbe di corsa a Trigoria.