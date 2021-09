As Roma, paura e preoccupazione per Diawara

La Roma è preoccupata per il suo centrocampista Amadou Diawara. Il club non ha nessuna notizia del calciatore africano bloccato in Guinea dopo un colpo di stato

La Roma è in apprensione per il centrocampista Amadou Diawara. Il club giallorosso infatti non ha notizie del calciatore guineano bloccato in Africa dopo il colpo di stato in Guinea.

Il colpo di stato

Diawara si trovava nel suo Paese per la partita di qualificazione per Qatar 2022 contro il Marocco. Il match si sarebbe dovuto giocare oggi alle 18, ma è stato rinviato per ovvi motivi. A Conacry è in corso un tentativo di colpo di stato, con un gruppo armato che ha preso d'assalto il palazzo presidenziale dove risiede il premier del Paese africano, Alpha Condé (83 anni). Dopo il caos scoppiato con spari, strade bloccate i corpi speciali dell'esercito hanno arrestato Alpha Condé rieletto al suo terzo mandato. Il colonnello Mamady Doumbouya ha pronunciato un discorso alla nazione alla prima rete tv del Paese, con la bandiera alle proprie spalle, un berretto rosso in testa e la tuta mimetica addosso: governo sciolto, Costituzione sospesa e creazione di una giunta promettendo "il rispetto della sovranità popolare e l'avvio di un dialogo inclusivo volto a redigere una nuova Carta".

L'annuncio della Fifa

La Fifa ha rinviato la partita con un comunicato ufficiale: "L'attuale situazione politica e di sicurezza in Guinea è piuttosto instabile ed è attentamente monitorata dalla FIFA e dalla CAF. Per garantire la sicurezza e l'incolumità di tutti i giocatori e per proteggere tutti gli ufficiali di gara, FIFA e CAF hanno deciso di posticipare la partita di qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA 2022 Guinea-Marocco, che doveva essere ospitata a Conakry, in Guinea, lunedì 6 settembre. Le informazioni sulla riprogrammazione saranno rese disponibili in un secondo momento".

Nessuna notizia di Diawara e compagni

Il Marocco dell'ex Inter, Hakimi è riuscito a ripartire grazie ad un volo privato, nessuna notizia invece per i padroni di casa. Alla Roma si aggiunge anche il Liverpool preoccupato per il capitano della nazionale africana Keita, e tutti gli altri club che non riescono a conttatare i loro tesserati.