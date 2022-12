La Roma si tinge di Oranje: Mou ci prova per Depay

L'attacco è il problema principale della Roma in questa prima parte di stagione. Per questa ragione il club sta pensando ad una rivoluzione e si guarda attorno in cerca di grandi occasioni come Depay.

Attacco sterile

L'attacco della Roma è molto sterile. Il (non-)gioco di Mourinho non aiuta gli attaccanti, che dal canto loro però fanno poco e sprecano tanto davanti alla porta. Tre gol in campionato per Abraham (lo stesso numero di Smalling, difensore centrale), uno per Zaniolo, zero per Belotti e Shomurodov. Poca cattiveria sotto porta, tanta imprecisione e poco coraggio al momento di calciare. Numeri impietosi che rendono la Roma il decimo attacco (18 gol fatti) della Serie A addirittura dietro a Salernitana (19) e Bologna (20). Unica eccezione di Dybala autore di 5 reti e capocannoniere della squadra giallorossa.

Sognando Depay

Per risollevare l'attacco, la Roma sogna Depay. L'olandese, di proprietà del Barcellona, è impegnato in Qatar per il mondiale e ha trascinato gli Oranjes fino ai quarti di finale contro l'Argentina. Con Depay l'attacco della Roma acquisterebbe esperienza, gol e imprevedibilità. Attaccante completo, può giocare da esterno, seconda punta ma anche da centravanti. La sua fantasia e il suo calcio potrebbe dare mano importante alla Roma negli ultimi metri.

Il contratto di Depay

Depay ('94) è di proprietà del Barcellona ma è ai ferri corti con i blaugrana (in questa stagione 3 presenze e 1 gol). Il contratto dell'olandese scadrà il prossimo giugno e non c'è intenzione di rinnovo da ambo le parti. Il Barca sarebbe disposto a cederlo anche a gennaio in cambio di 2 milioni di euro. La cifra non è un problema per la Roma che già in passato aveva provato ad acquistare l'attaccante. L'ostacolo resta l'ingaggio. L'attaccante in Spagna si è ridotto l'ingaggio da 7 a 5 milioni di euro. L'ingaggio è alto per le casse romaniste e visto il bel mondiale disputato, Depay potrebbe chiedere anche qualcosa in più. La Roma però può giocare le sue carte: una è il fatto che il calciatore non è affascinato dalla Premier League, dove ha già giocato al Manchester United, due Wijnaldum suo amico e compagno in nazionale. Intanto il club giallorosso si sta muovendo per capire la fattibilità dell'operazione già per gennaio.