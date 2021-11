Sconfitta casalinga per la Roma Decimoquarto

Serie C femminile Girone C

Cade in casa per tre a uno la Roma XIV Decimoquarto contro l'Aprilia Racing nella quarta giornata del Girone C del campionato Femminile di Serie C.

La partita

Tutto facile per le ospiti dell'Aprilia Racing travolgono la squadra capitolina. Per l'Aprilia vanno in gol Faggio, Melillo e Biasotto.

La classifica

Con questo successo l'Aprilia sale a quota sei punti e stacca proprio le capitoline ferme a quota tre punti.