Il Chieti rimonta la Roma Decimoquarto nel recupero

Serie C femminile Girone C

La Roma Decimoquarto cade in casa per due a uno contro il Chieti Femminile capolista del Girone C della Serie C femminile.

La partita

La partita si era messa bene la Roma Decimoquarto che chiude il primo tempo in vantaggio grazie ad un rigore realizzato da Bartolucci al 42esimo. Nel finale di partita però il Chieti rimonta. Prima arriva il pareggio al minuto 82 con Stivaletta che in velocità supera la difesa avversaria e poi trova l'incrocio nei pali. L'autrice del gol poi serve l'assist a Martella che in pieno recupero trova il gol della vittoria.

La classifica

La Roma Decimoquarto resta al terzultimo posto in classifica con tre punti. Il Chieti col brivido mantiene invece la prima posizione con un rullino a punteggio pieno dopo sei vittorie in sei partite.