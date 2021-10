La Roma Decimoquarto batte la Rever

Serie C femminile Girone C

Al campo Di Bisceglie, casa della Rever Roma, termina tre a due per le ospiti della Roma Decimoquarto la sfida valida per la terza giornata di campionato.

La partita

A trascinare alla vittoria la Roma Decimoquarto è l'attaccante classe 1999 SIlvia Santacroce che realizza una doppietta al quarto minuto e al decimo. Per le ospiti a segno anche Rankin. Inutili, per l'esito dell'incontro i gol della Rever che non riesce ad arrivare al pareggio che come dichiarato dalla dirigenza, "lascia il campo con tante recriminazioni".

La classifica

Con questa vittoria la Roma Decimoquarto conquista i primi punti della stagione (tre) e supera in classifica proprioa la Rever Roma ferma a quota un punto.