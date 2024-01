Il Cucs compie 47 anni: i tifosi ricordano il Commando Ultrà Curva Sud

Ben quarantasette anni sono passati da Roma-Sampdoria del 9 gennaio 1977, data che ha visto per la prima volta apparire in Curva Sud "la pezza" del Commando Ultrà Curva Sud (Cucs) storico gruppo del tifo organizzato della Roma che proprio oggi compie 47 anni e viene ricordato con amore da tutti i tifosi romanisti.

Il Cucs è sempre attuale nei cuori giallorossi e lo scorso anno ha donato all’Archivio Storico della Roma il suo primo striscione apparso per la prima volta il 9 gennaio 1977 in occasione di Roma-Sampdoria (vittoria romanista 3-0). Oltre allo striscione sono stati donati al club altri striscioni, 4 tamburi, 300 documenti cartacei, 3 audiocassette con la voce della Curva, 200 tra biglietti di partite e tessere di abbonamento, decine tra monografie, periodici rilegati, sciarpe e t-shirt.

Il Commando Ultrà Curva Sud

Il Cucs nasce nel 1977 riunendo i diversi gruppi ultras che frequentavano il cuore caldo della tifoseria romanista (dal quale si allontanarono subito mantenendo una loro identità i Boys e i Fedayn). Caratteristica del Cucs erano i tamburi che scandivano il ritmo in Curva Sud per tutta la durata della partita a prescindere dal risultato in campo. Il 1987 risulta un anno importante nella storia del gruppo.

L'arrivo di Lionello Manfredonia

Nascono infatti i problemi con l'ex presidente Viola per l'acquisto dell'ex Lazio Lionello Mandredonia con una parte del Commando Ultrà che non gli perdonava un processo nel quale il centrocampista romano venne accusato di aver venduto le partite della squadra di cui era giocatore e tifoso, la Lazio. L'acquisto portò alla formazione di due fazioni: da una parte il GAM (Gruppo Anti Manfredonia) secondo il quale un laziale come lui non era degno di indossare la maglia della Roma, dall'altra prese vita il Vecchio Cucs, secondo il quale un giocatore della Roma non poteva essere fischiato mai. Un amore però viscerale con i colori giallorossi proseguito anche dopo l'allontanamento dalla Sud durante un Roma-Inter, stagione 1999-2000.

47 anni fa la nascita del Cucs

Nonostante il ritiro dal muretto della Sud, il Cucs non ha mai cessato di esistere, tanto che a distanza di anni da quel 9 gennaio 1977 i tifosi della Roma continuano a festeggiarne la nascita.