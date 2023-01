Il Cucs compie 46 anni: lo storico striscione donato all'Archivio Storico della Roma

In occasione del 46esimo anniversario (19 gennaio 1977) della nascita del Commando Ultrà Curva Sud (CUCS) la Roma con una nota sul sito ha annunciato che lo storico striscione dell'organizzazione dei tifosi è stato donato all'Archivio Storico del Club.

L'annuncio

"Insieme agli amici più cari abbiamo deciso di mettere a disposizione dell’Archivio Storico dell’AS Roma parte del materiale storico del Commando Ultrà Curva Sud, a cominciare dal primo striscione datato 1977. La decisione è stata presa dopo averne verificato gli standard di serietà ed affidabilità con lo scopo di conservare e preservare oggetti che altrimenti andrebbero distrutti. Con questo gesto, sofferto ma carico di emozione, vorremmo donare a tutti i tifosi della Roma la nostra storia e i nostri ricordi. Siamo nati e abbiamo vissuto con l’unico scopo di essere al servizio della squadra e della sua gente. Se nei nostri lunghi anni di militanza abbiamo sempre considerato il Commando un patrimonio di tutti, da oggi lo sarà per sempre. Forza Roma”.

Con queste parole il Cucs ha donato il suo iconico striscione di 42 metri alla Roma e apparso per la prima volta in Roma-Sampdora del 9 gennaio 1977 partita vinta per tre a zero dei giallorossi con i gol di Musiello e Di Bartolomei (doppietta). Oltre allo striscione il Cucs ha messo a disposizione dell'Archivio Storico del Club: 5 striscioni, 4 tamburi, 300 documenti cartacei, 3 audiocassette con la voce della Curva, 200 tra biglietti di partite e tessere di abbonamento, decine tra monografie, periodici rilegati, sciarpe e t-shirt. Sempre nell'Archivio si trova la medaglia vinta da Dybala al Mondiale e che la Joya ha donato all'Archivio fino a quando vestirà la maglia giallorossa.

Il Cucs

Attivo sin dal 1977 con lo storico striscione che occupava il muretto della Sud, il CUCS aveva riunito i diversi i gruppi Ultras che frequentavano il cuore caldo del tifo giallorosso (dal quale si allontanarono subito mantenendo una loro identità i Boys ed i Fedayn) prima del '77. Caratteristica del CUCS erano i tamburi, oltre 50 quelli che scandivano il ritmo in Sud per tutti i 90 minuti ed oltre, a prescindere dal risultato in campo. Nel 1987 i problemi con l'ex presidente Viola per l'acquisto dell'ex Lazio Lionello Mandredonia con una parte del CUCS che non gli perdonava un processo nel quale il centrocampista romano venne accusato di aver venduto le partite della squadra di cui era giocatore e tifoso, la Lazio. Così si formò da una partei il GAM (Gruppo Anti Manfredonia) secondo il quale un laziale come lui non era degno di indossare la maglia giallorossa della Roma, dall'altra prese vita il Vecchio CUCS, secondo il quale un giocatore della Roma non poteva essere fischiato mai. Un amore però viscerale con i colori giallorossi proseguito anche dopo l'allontanamento dalla Sud durante un Roma-Inter, stagione 1999-2000.