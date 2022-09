Cristante, Zaniolo e non solo: il punto sui rinnovi in casa Roma

La sosta per le nazionali non è sinonimo di vacanza. Alla Roma infatti si lavora molto: dall'organizzazione della mini-tournée in Giappone durante il mondiale in Qatar ai rinnovi di contratti. Sulla questione rinnovi, dopo Gianluca Mancini, infatti Tiago Pinto ha tanto da lavorare con diversi giocatori da Cristante a Zaniolo che devono definire il proprio futuro.

Cristante rinnova

La fumata bianca già c'è stata, manca solo l'ufficialità ma Bryan Cristante ha rinnovato il suo contratto con la Roma. Il centrocampista giallorosso, imprescindible per Mourinho, ha trovato l'accordo con la Roma per un prolungamento con adeguamento del suo contratto in scadenza nel 2024 col quale guadagna 1,8 milioni di euro. Cristante si legherà alla Roma fino al 2027 guadagnando circa 3 milioni di euro più bonus. Un riconoscimento importante per il calciatore giallorosso e della Nazionale, blindato a più riprese da Mourinho che ha allontanto gli interessamenti di Juventus e Milan sul suo centrocampista.

Smalling, Spinazzola e Zalewski

Chi va verso il rinnovo senza intoppi è Chris Smalling. Il difensore inglese ('89) ha il contratto in scadenza con i giallorossi la prossima estate nel 2023 (3,8 milioni di ingaggio), ma per lui è pronto a scattare un rinnovo automatico fino al 2024 in caso di raggiungimento di circa 20 presenze. Dopo i guai fisici nel biennio Fonseca, Smalling con Mou è diventato il leader della difesa giallorossa e il rinnovo non è un problema. Ottimismo anche sul fronte Spinazzola (scadenza nel 2024). L'esterno è grato alla Roma che lo ha sempre aspettato, difeso e coccolato e anche per lui si parla di cifre intorno ai 3 milioni più bonus con suo agente Davide Lippi, presente all'Olimpico nell'ultima sfida contro l'Atalanta. Zalewski ha rinnovato con la Roma la scorsa stagione fino al 2025. Il polacco però si aspetta un ritocco, raddoppio, del suo ingaggio attuale di 500mila euro. Una formalità sia per il calciatore che per il club, per cui non c'è fretta.

Caso Zaniolo

Il caso più delicato riguarda Nicolò Zaniolo ('99). Messo sul mercato dalla Roma la scorsa estate e virtualmente ceduto al Tottenham (operazione bloccata da Mourinho) adesso la Roma ragiona sul rinnovo del calciatore. Tiago Pinto ha annunciato che avrebbe discusso il contratto (in scadenza nel 2024) a mercato chiuso ma ancora non c'è stato nulla nè prima nè durante questa sosta per le nazionali col giocatore rimasto a Trigoria non convocato da Mancini. Vigorelli, agente di Zaniolo, chiede alla Roma un contratto da top player superiore ai 4 milioni di euro (con la Juve era stato raggiunto un accordo con un quadriennale da 4 milioni di euro bonus compresi). La Roma punta ad un rinnovo fino al 2027 e non vorrebbe arrivare superare i 4 milioni di euro e si ragiona inoltre sull'inserimento di una clausola rescissoria. Trattativa lunga e non semplice.