Altro rinnovo in casa Roma: dopo Smalling, ecco Cristante

Continuano gli annunci in casa Roma. Dopo quello ufficiale di Smallig, quello di El Shaarawy è prossimo, è il turno di Bryan Cristante. Ad annunciarlo il club giallorosso.

Cristante rinnova

“L’AS Roma è lieta di annunciare che Bryan Cristante ha rinnovato il proprio contratto fino al 30 giugno 2027". Così il club gialloross ha annunciato sui social il prolungamento di contratto del centrocampista giallorosso. L'ormai vecchio contratto del 4 romanista scadenza nel 2024. Il prolungamento porterà in dota al mediano di Mou anche un aumento, quantificabile in circa 3 milioni di euro a stagione. Il rinnovo di Cristante era già pronto da mesi ma il club ha preferito aspettare il termine della stagione per l'annuncio.

Cristante imprescindibile

Spesso fischiato, quasi mai uomo copertina, Cristante è uno dei fedelissimi di Mourinho. Il portoghese non rinuncia mai all'ex Milan e lo utilizza come jolly in più zone del campo: a centrocampo nonostante le caratteristiche simili di Matic, a volte un pò più incursore come a Budapest, ma anche in difesa dove ha ricoperto il ruolo di vice-Smalling. Cristante è stato l'uomo di movimento che ha collezionato più minuti nella passata stagione ed è stato lui a siglare il primo gol della stagione 2022/2023 contro la Salernitana. È l'uomo d'ordine a cui Mou non rinuncia mai.

Cristante e la Roma

Cristante è arrivato alla Roma dall'Atalanta nel 2018. Nell'arco di cinque stagioni il centrocampista ha collezionato 228 presenze e messo a segno undici rete in giallorosso.

"La Roma è diventata a tutti gli effetti la mia seconda famiglia rinnovare il mio contratto era un obiettivo e sono felice di averlo raggiunto: ci tengo a ringraziare la proprietà e il Club per questo prolungamento. Sono qui da qualche anno ormai e ho avuto il privilegio di veder crescere costantemente la squadra e la Roma in generale, grazie a una Società che ci ha consentito di lavorare bene. Da parte mia continuerò a dare il massimo per questa maglia e per questa piazza, che è molto esigente ma che restituisce ancora di più di ciò che chiede” sono state le parole di Cristante dopo il rinnovo.