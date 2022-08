Cristante imprescindibile per Mourinho: è lui il regista della Roma

Nella Roma che domina a Salerno a brillare più di tutti non è stato uno dei 4 tenori ma è stato Bryan Cristante. Il centrocampista è un fedelissimo di Mourinho che difficilmente si priva del suo numero 4.

Cristante imprescindibile

Nella prima uscita ufficiale della stagione Cristante si è dimostrato ancora una volta un usato sicuro. Il classe '95 a Salerno oltre a giocare la sua solita partita di sostanza e di responsabilità dirigendo il centrocampo e proteggendo la difesa dai vani tentativi degli attaccanti ospiti, ha impreziosito la sua prestazione con la rete della vittoria. Un mancino, deviato, da fuori area che è valso i tre punti alla squadra. Cristante è il giocatore della responsabilità. Il 4 giallorosso non ha paura di fare l'ultimo lancio e si presta ad avviare la costruzione, l'azione della sua squadra. Spesso fischiato è un elemento importante per Mou che nella sua prima stagione lo ha scelto ben 50 volte fra campionato e coppe. Un fedelissimo per Mou, un leader silenzioso e un esempio di professionalità per Daniele De Rossi, non uno qualsiasi.

Dualismo Matic-Cristante

L'arrivo di Matic ('88), un soldato di Mou, ha fatto pensare a molti di una possibile scalata fuori dai titolarissimi di Cristante. No per Mourinho che alla prima ufficiale si è affidato al centrocampista italiano. Vederli tutti e due in campo da primo minuto, come successo in amichevole contro il Tottenham, non sarà cosa consueta. Cristante è più abile in fase di possesso e impostazione rispetto a Matic, che dal suo canto porta esperienza e più abilità difensiva. I due giganti giallorossi hanno lo stesso passo e questo ne limita l'utilizzo in contemporanea, e poi al momento l'altro posto del centrocampo è proprietà di capitan Pellegrini. Più facile vederli insieme nei finali di partita, come a Salerno, o quando la Roma dovrà difendere il risultato Fra i due quindi in questa stagione si vedrà un sano dualismo nel quale Cristante parte in vantaggio, anche per via della carta di indentità.

Rinnovo Cristante

Le prestazioni di Cristante non sono passate inosservate e diversi club hanno messo gli occhi sul romanista. Fra tutte Milan (sua ex squadra) e la Juventus di Allegri (suo ex allenatore che lo fece debuttare fra i grandi). Mou e la società però hanno blindato Cristante ritenuto troppo importante. Il centrocampista della Nazionale è legato alla Roma fino al 2024 a 1,8 milioni di euro a stagione. A settembre è previsto l'incontro decisivo per il prolungamento del suo contratto fino al 2026 con ritocco economico a 3,5 milioni di euro (bonus compresi). Un contratto importate per un calciatore imprescindibile per Mourinho e per la Roma dove è arrivato nel 2018.