Roma-Cremonese: le probabili formazioni e dove vedere la partita

La Roma scenderà in campo lunedì 22 agosto alle ore 18:30 contro la Cremonese in quello che sarà il debutto stagionale ufficiale allo Stadio Olimpico. Per la sfida ai lombardi neopromossi Mou pensa a qualche variazione dopo il successo alla prima giornata contro la Salerntinata.

Roma-Cremonese, le ultime di formazione

Mourinho studia qualche rotazione in mezzo al campo. Scalpita per partire titolare Wijnaldum ma l'olandese dovrebbe entrare a gara in corso con un minutaggio maggiore rispetto a Salerno, anche perchè si avvicina la super sfida contro la Juventus. Chi invece può partire titolare è Matic. Il serbo infatti può prendere il posto di Cristante match winner contro la Salernitana e che gode di grande considerazione del tecnico. Si va verso la conferma dei Fantastici 4 nonostante la prova opaca di Abraham che in attesa dell'arrivo di Belotti resta l'unica puna vera a disposizione di Mou, con Shomurodov ormai fuori dai piani. Zaniolo in forma e Dybala non si toccano così come Pellegrini. In difesa nessun dubbio: davanti a Rui Patricio ci saranno Mancini, Smalling e Ibanez. Sulle corsie estrene a destra Karsdorp, potrebbe vedersi Celik a gara in corsa mentre a sinistra ballottaggio Spinazzola-Zalewski col polacco che spinge per una maglia da titolare.

Nella Cremonese ci sarà Dessers capocannoniere della scorsa Conference League e avversario dei giallorossi nella finale di Tirana. Con lui Okereke (due gol in due partite contro la Roma). L'ex Milanese partirà dalla panchina mentre l'ex Lazio Escalante sarà assente per squalifica. Nonostante il grave errore con la Fiorentina, in porta ci sarà Radu.

Roma-Cremonese, le probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Matic, Pellegrini, Zalewski; Zaniolo, Dybala; Abraham. All.: Mourinho.

Cremonese (3-4-1-2): Radu; Vasquez, Bianchetti, Sernicola; Ghiglione, Ascacibar, Pickel, Valeri; Zanimacchia; Dessers, Okereke. All.: Alvini.

Roma-Cremonese, dove vederla

La sfida dell'Olimpico fra Roma e Cremonese sarà trasmetta in esclusiva da Dazn. Gli abbonati potranno vedere in match fra Mourinho e Alvini accedendo tramite app direttamente sulle proprie smart tv oppure collegando il televisore a console PlayStation 4/5 o Xbox al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La partita sarà visibile anche su pc, smartphone e tablet attraverso il sito Dazn o app.