Roma-Cremonese: le probabili formazioni e dove vedere la partita di Coppa Italia in tv e in diretta streaming

Mercoledì 3 gennaio 2024 la Roma scenderà in campo all’Olimpico alle ore 21:00 contro la Cremonese per la partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. In caso di passaggio del turno i giallorossi di Mourinho sfideranno la Lazio, che ha eliminato il Genoa, e giocheranno il derby in partita secca ai quarti.

Roma-Cremonese, le ultime di formazione

Diversi cambi di formazione per Mourinho dopo la sconfitta contro la Juventus. Lo Special One opterà per un massiccio turnover e allora ecco che in avanti giocheranno dal 1’ Azmoun e Belotti. Panchina per Dybala e Lukaku. In difesa riposa Mancini, al suo posto c’è Celik. Completano il reparto Llorente e Cristante con N’Dicka pronto per la Coppa d’Africa. A centrocampo ecco Bove, Paredes e Pellegrini. Sugli esterni El Shaarawy e Kristensen. In porta c’è Svilar.

I giallorossi di Stroppa, squadra militante in Serie B che lo scorso anno eliminarono a sorpresa proprio i giallorossi, tornano all’Olimpico affidandosi in attacco al tandem Vazquez e Okereke.

Roma-Cremonese, le probabili formazioni

Roma (3-5-2): Svilar; Celik, Cristante, Llorente; Kristensen, Bove, Paredes, Pellegrini, El Shaarawy; Azmoun, Belotti. All.: Mourinho

Cremonese (3-5-2): Jungda; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Ghiglione, Collocolo, Castagnetti, Pickel, Sernicola; Vazquez, Okereke.

Roma-Cremonese, dove vedere la partita di Coppa Italia

La partita fra Roma e Cremonese sarà trasmessa in diretta e in chiaro su Canale 5. L’ottavo di finale di Coppa Italia sarà visibile, sempre in chiaro, anche in streaming su Mediaset Infinity.