Roma-Cremonese, le pagelle: Dybala regala la qualificazione, Belotti sprecone

La Roma vince per due a uno contro la Cremonese e strappa il pass per i quarti di finale di Coppa Italia nel quale affronterà la Lazio. Fatica e fortuna per i giallorossi che ribaltano il risultato nella ripresa grazie ad un gol di Lukaku e Dybala. Bene l'ingresso di Azmoun, male Belotti molto deludente.

Ecco le pagelle di RomaToday

Svilar 6: Incolpevole sul gol.

Celik 5: Ennesima prova negativa del turco. Esce all’intervallo. (dal 46’ Kristensen 6: Affronta il nuovo ruolo con un atteggiamento offensivo che paga).

Cristante 5: Si fa bruciare da Tsadjout in occasione del vantaggio lombardo. Soffre in generale la velocità degli attaccanti della Cremonese.

Llorente 5: Si fa beffare in occasione del gol lombardo. Esce perché ammonito all’intervallo. (dal 46’ Zalewski 5,5: Non si vede mai).

Karsdorp 5: Tantissimi e continui errori. Mai un bel cross. (dal 74’ Spinazzola 6,5: Entra punta l’uomo e con furbizia si guadagna il rigore che porta alla vittoria la squadra).

Bove 5,5: Corre tanto e spesso arriva nei punti nevralgici senza lucidità. (dal 66’ Azmoun 6,5: Ingresso importante. Pulisce e lavora bene il pallone mandando in porta Lukaku. Spreca nel finale l’occasione del 3-1).

Paredes 5: Prevedibile e impreciso.

Pellegrini 5,5: Inizia bene, sfortunato colpisce la traversa. Poi sparisce.

El Shaarawy 5: Partita no del Faraone. Partecipa al gol della Cremonese, poi sfortunato colpisce il palo. Sbaglia pure a porta vuota. Non è in giornata.

Belotti 5: Il peggiore della Roma. Butta via l’opportunità di partire titolare sprecando almeno una grande occasione a pochi metri dalla linea di porta. (dal 46’ Dybala 7: Risolve la partita con un rigore pesantissimo. Non brilla perdendo diversi contrasti e palloni ma si incarica e non sbaglia un tiro importantissimo per la stagione della Roma. Mette pure lo zampino nel gol del pareggio).

Lukaku 6,5: Per 77 minuti è annullato dalla difesa lombarda e gioca la fotocopia della brutta partita disputata contro la Juventus. Trova il gol che rianima la squadra.

Mourinho 6: Nonostante tutte le difficoltà la squadra fatica troppo contro una squadra di Serie B. Messi male in campo riesce a portare a casa il passaggio del turno con molta fortuna.