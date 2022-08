Roma-Cremonese 1-0: Smalling fa cadere il muro lombardo. Cronaca, pagelle e commento della partita

La Roma vince la prima in casa della nuova stagione battendo la Cremonese per uno a zero, il secondo dopo quello alla Salernitana. Decide la partita un colpo di testa di Smalling. La Roma crea tante occasioni con Radu migliore in campo in serata di grazia ma la formazione di Mourinho pecca molto nel recupero palla. La squadra non sembra ancora pronta a sostenere i 4 tenori, col tridente Dybala-Zaniolo-Abraham spesso fuori posizione in fase difensiva. La connessione fra Dybala e Abraham migliora, l'argentino sbaglia un gol clamoroso e l'inglese è in crescita rispetto a Salerno. Zaniolo, uscito per un brutto infortunio alla spalla, si dimostra con un'ottima forma fisica ma troppo solista e egoista.

Roma-Cremonese, la cronaca

Al terzo Roma vicina al gol. Abraham mette un bel pallone in mezzo per Pellegrini che in spaccata chiama alla parata Radu. Miracolo di Valeri che su u tap in facile di Abraham salva in angolo. Al 18esimo doppia occasione Roma: prima Zaniolo e poi Dybala ma in entrambi i casi è un gatto Radu a parare. Poco dopo ci prova Abraham con lo stesso esito, volo plastico del portiere rumeno. Al 26esimo ancora Roma da quinto a quinto: cross di Karsdorp tiro di Spinazzola che però dal primo palo non trova la porta. Al 36esimo pericolo creato dalla Cremonese: traversone di Ghiglione e in acrobazia Dessers mette i brividi a Rui Patricio col pallone che esce di poco. Nel recupero Abraham serve Dybala che con l’esterno calcia trovando sempre un attento Radu. Al 47esimo Cremonese a centimetri dal gol: Mancini calcola male il rimbalzo del pallone e favorisce l’intervento di Dessers che col mancino al volo colpisce la traversa. Al 55esimo bella azione della Roma: Abraham fa la sponda per El Shaarawy che calcia e prende la traversa dopo il tocco di Radu e sulla ribattuta Dybala a porta vuota tira clamorosamente fuori. Al 67esimo la Roma passa in vantaggio con Smalling. L’inglese di testa su corner di Pellegrini trova la deviazione giusta per battere Radu. Subito dopo Rui Patricio deve sporcarsi i guantoni per deviare in angolo un tiro dalla distanza di Lochoshvilli. Al 71esimo altra grande parata di Radu che vola sulla sua sinistra negando il gol ad Abraham. Brivido al 90esimo per la Roma col destro da fuori area di Ascacibar che sfiora il palo.

Tabellino e pagelle

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio 6; Mancini 5,5, Smalling 7, Ibanez 6; Karsdorp 5,5 (dall’86’ Celik s.v.), Cristante 6, Pellegrini 7,5, Spinazzola 6 (dal 73’ Zalewski 6); Zaniolo 5 (dal 45’ El Shaarawy 6,5), Dybala 5,5 (dal 72’ Matic 6,5); Abraham 6. All.: Mourinho 6.

Cremonese (3-4-1-2): Radu 7; Chiriches 6,5, Lochoshvili 6 (dall’85’ Ciofani s.v.), Aiwu 5 (dal 56’ Bianchetti 5); Valeri 6,5, Ascacibar 6, Pickel 5,5, Ghiglione 6 (dal 56’ Baez 5,5); Zanimacchia 6 (dal 56’ Bonaiuto 5,5); Okereke 5 (dal 78’ Tsadjout s.v.), Dessers 6. All.: Alvini 6

Marcatori: 67’ Smalling (R)

Ammoniti: Aiwu (C), Zanimacchia (C), Bianchetti (C)

Arbitro: Massimi

I top e flop giallorossi

Pellegrini 7,5: Prestazione super del capitano giallorosso. Lui serve l'assist del gol vittoria a Smalling e poi regala spettacolo sul prato dell'Olimpico.

Smalling 7: Perfetto in difesa decisivo in avanti. Leader della difesa romanista senza alcun dubbio.

Dybala 5,5: Qualche lampo da campione ma gravissimo l’errore a porta vuota sullo zero a zero.

Zaniolo 5: Forza fisica da vendere ma gioca con la testa bassa. Dialoga poco con i compagni, non si libera mai del pallone quando potrebbe servire l’assist ma cerca sempre l’azione personale. Esce per un brutto infortunio alla spalla.