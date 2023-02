Roma-Cremonese 1-2: clamoroso all'Olimpico, giallorossi eliminati dalla Coppa Italia. Cronaca, commento e pagelle della partita

La Roma è fuori dalla Coppa Italia. I giallorossi vengono clamorosamente eliminati dalla Cremonese, ultima in Serie A, all'Olimpico nei quarti di finale. La squadra di Ballardini passa con merito sfruttando i tanti demeriti di una Roma messa male in campo, che approccia male alla partita e che non riesce a cambiare marcia e ritmo. Un errore di Kumbulla, e conseguente rigore di Dessers mette la partita in discesa per la Cremonese che raddoppia con un autogol di Celik e poi difende con ordine. Malissimo la Roma in gol con Belotti, che fallisce un obiettivo stagionale, con un suicidio sportivo.

Roma-Cremonese, la cronaca

Al 13esimo palla illuminante di Cristante per Tahirovic che, tutto solo, calcia centralmente e Sarr para. Al 26esimo clamoroso pasticcio di Kumbulla che perde palla e lancia a campo aperto Dessers che salta Rui Patricio col portiere portoghese che lo mette, giù e Fabbri assegna il calcio di rigore alla Cremonese. Dal dischetto va Dessers che non sbaglia. Al 49esimo raddoppio della Cremonese con un autogol di Celik che in maniera goffa e sfortunata devia in rete un cross rasoterra sulla destra. Al 61esimo occasione della Roma su calcio piazzato ma Ibanez di testa non trova la porta. Al 64esimo mezza rovesciata di Pellegrini bravo Sarr a respingere in angolo. Al 65esimo colpo di testa di Belotti di poco alto. Al 71esimo clamorosa occasione per la Roma con Belotti che scarica per Smalling che non trova la porta da ottima posizione. Al 77esimo palo interno di Abraham. All’80esimo tacco di Benassi, para Rui Patricio. All’81esimo Pellegrini dal limite calcia debolmente e Sarr para. All’84esimo Rui Patricio ancora una volta protagonista parando un mancino di Ghiglione. Al 90esimo Okereke sfiora il terzo col col mancino che esce di poco. Al 91esimo scambio Matic-Dybala, ma la Joya spara alto sopra la traversa. Al 94esimo gol della Roma con un destro preciso di Belotti.

Tabellino e pagelle

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio 5,5; Mancini 4,5 (dal 46’ Zalewski 5), Kumbulla 4 (dal 46’ Smalling 5,5), Ibanez 4,5; Celik 3, Tahirovic 5 (dal 57’ Abraham 5,5), Cristante 5 (dal 46’ Matic 5,5), El Shaarawy 5; Volpato 5,5 (dal 46’ Dybala 5,5), Pellegrini 4,5; Belotti 5,5. All.: Mourinho 3

Cremonese (3-5-2): Sarr 6,5; Ferrari 6, Bianchetti 6, Aiwu 6; Ghiglione 6,5, Pickel 6 (dal 64’ Benassi 6), Castagnetti 6,5 (dall’83’ Galdames s.v.), Meite 6, Afena-Gyan 6,5; Tsadjout 6,5 (dal 67’ Ciofani 6), Dessers 7. All.: Ballardini 7

Marcatori: 94' Belotti (R); 28’ Dessers (C), 49’ aut. Celik (R)

Ammoniti: Rui Patricio (R), Mancini (R); Dessers (C), Aiwu (C), Ferrari (C), Sarr (C)

Arbitro: Fabbri

I top e flop giallorossi

Belotti 6: Il migliore della Roma. Dopo un primo tempo disastroso, si riscatta nella ripresa con grinta e col gol.

Pellegrini 4,5: Pessima partita del capitano romanista. Fuori forma, male anche tecnicamente.

Kumbulla 4: Clamoroso il suo errore nel controllo del pallone che lancia Dessers in occasione del calcio rigore ospite. Errore gravissimo che indirizza la partita.

Celik 3: Il peggiore in campo. Inguardabile. Sbaglia tutto in ogni zona del campo. Per completare l'opera firma pure un autogol.