La Roma porta la Conference League all'Olimpico. Ecco quando vederla

La gioia per la vittoria della Conference League in casa Roma è ancora incontenibile. Dopo aver esposto il trofeo per i quartieri della Capitale, la Roma ha ufficializzato l'esposizione del trofeo all'Olimpico.

Le iniziative

Dopo il bagno di folla col pullman scoperto dello scorso maggio la Roma non si è fermata e ha portato la coppa della Conference League ai suoi tifosi. Fra le iniziative del club infatti c'è stato "Da Tirana ai Rioni di Roma" un tour itinerante per i quartieri della Capitale dove esporre la coppa vinta da Pellegrini e compagni. All'esposizione hanno partecipato tanti giallorossi vip da Vincent Candela (campione d'Italia con i giallorossi nel 2001) a Marco Conidi autore del celebre inno "Mai sola mai".

Ma non solo questo tour. La Roma ha poi realizzato per i propri tifosi una maglia celebrativa (Winners, Uefa Europa Conference League 2022) e un podcast ad hoc.

La Conference all'Olimpico

I tifosi della Roma potranno ammirare la coppa della Conference League anche all'Olimpico. Ad annunciarlo è stata proprio la Roma. Infatti dalle ore 15 del 7 luglio fino al 21 luglio la coppa sarà esposta all'interno del tour dello Stadio Olimpico. Il trofeo alzato al cielo di Tirana sarà inserito all'interno del percorso che Sport e Salute offre ai visitatori dell'Olimpico: dall'inaugurazione nel 1953 ai grandi successi giallorossi, passando per i Giochi Olimpici del 1960, gli Europei e i Mondiali di Atletica, i Mondiali di calcio del '90 e i grandi concerti che hanno fatto la storia del rock.

Per l'occasione i tifosi oltre che a vedere la coppa potranno scattarsi una fotoricordo del trofeo alzato da Pellegrini a Tirana.