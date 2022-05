EuroRoma: i messaggi degli ex giallorossi

La festa della Roma è iniziata ieri al triplice fischio della finalissima di Tirana e continuerà questo pomeriggio al Circo Massimo. Il trionfo giallorosso dopo aver trascinato i tifosi, i vip, i politici travolge anche gli ex calciatori della Roma rimasti legati a tutto l'ambiente.

Gli auguri degli ex Roma

Fra i più attivi c'è l'ex campione d'Italia 2001 Vincent Candela. Il francese ha assistito alla partita direttamente dall'Arena Kombetare di Tirana complimentandosi con tutti dalla squadra a Mourinho, documentando tutto su Instagram. Come lui ha fatto Luigi Di Biagio suo ex compagno di squadra.

I complimenti alla Roma arrivano pure da Mohamed Salah. L'asso del Liverpool (giallorosso dal 2015 al 2017) e impegnato sabato nella finale di Champions League, ha dedicato un posto alla sua ex squadra per celebrare questa vittoria.

Celebra la vittoria pure Fazio. Separato in casa con la Roma per tutta la prima parte di stagione, prima di partire per la Salernitana ha postato l'immagine della squadra campione con questa frase: "Bravi ragazzi,avete riportato un trofeo dopo tanti anni in Italia". In un messaggio precedente l'argentino ha scritto di essere dispiaciuto di non essere a Tirana a tifare i suoi ex compagni. "Complimenti Roma" e "Roma ha vinto" sono i messaggi rispettivamente di due romanisti spagnoli in prestito Borja Mayoral e Gonzalo Villar. Riccardo Calafiori, in forza al Genoa di proprietà della Roma esalta la Curva Sud e ringrazia Zaniolo. Non mancano i complimenti nemmeno di Nainggolan e di Paulo Sergio.

Nessun festeggiamento social invece da parte di De Rossi e Francesco Totti. L'ex numero 10 romanista era presente a Tirana insieme al figlio ma sui social ha postato soltanto immagini del pre-partita.

