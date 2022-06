Roma i festeggiamenti per la Conference League continuano: ecco le iniziative per i tifosi

La vittoria della Conference League, il primo titolo Uefa della Roma, è stata un'impresa storica. I festeggiamenti per un titolo che a Trigoria mancava da 14 anni, continuano. Infatti la Roma ha organizzate tre iniziative per festeggiare insieme ai suoi tifosi il successo a Tirana di Pellegrini e compagni.

Il tour per la città

Dopo il bagno di folla al Circo Massimo, la Roma ha deciso di organizzare una serie di eventi per la coppa europea vinta in Albania contro il Feyenoord da Mourinho. In programma c'è un tour itinerante (date e posti ancora da comunicare) del trofeo che sarà esposto nei vari municipi della Capitale, con la coppa che sarà protagonista fino al 22 luglio di una serie di iniziative per i tifosi giallorossi. Questo il comunicato del club: "La Roma è dove sono i romanisti. Quindi, la Coppa della Conference League vinta dalla Roma appartiene ai romanisti. Dopo essere stata sollevata all'Arena Kombetare di Tirana e celebrata al Circo Massimo e al Colosseo dalla squadra e dal popolo giallorosso, il viaggio della Coppa non è ancora terminato. Dal 7 giugno, ricorrenza della fondazione del Club, al 22 luglio, giorno dei tradizionali festeggiamenti, il trofeo viaggerà per la città. A cavallo di queste due date, la Coppa sarà protagonista di una serie di iniziative e di sorprese che vedranno al centro i tifosi giallorossi".

Inoltre al Campidoglio la formazione giallorossa potrebbe essere protagonista di una premiazione da parte del sindaco Gualtieri presente a Tirana il giorno del finale per seguire i giallorossi.

La maglia celebrativa

Altra iniziativa è quella di una maglia celebrativa. La maglia che a breve sarà in commercio, sarà quella esposta dai giocatori giallorossi nel post partita contro il Feyenoord. T-shirt con i colori del club, lo stemma storico del lupetto romanista e la scritta "Winners" in risalto posta sopra al disegno della coppa Uefa Conference League 2022. La Roma tramite i suoi social ha avvertito i suoi tifosi di fare attenzione ai fake.

Il podcast

Ultima, al momento, iniziativa prevista dalla Roma per la vittoria della Conference League è "Tirana". Si tratta di una serie di podcast che ripercorreranno il cammino giallorosso in Europa fino alla finale del 25 maggio dove gli uomini di Mourinho hanno conquistato la prima edizione della Conference League, fino alla festa nel cuore della Città assieme ai tifosi romanisti. Il primo episodio è già disponibile su Spreaker, Spotify, Amazon Music e Apple Podcast.

Questo il comunicato del club: L’AS Roma lancia "Tirana", il primo di una serie di podcast che accompagneranno i tifosi giallorossi nel corso della stagione 2022-23. L’episodio 1 è già disponibile sui player più utilizzati dagli utenti, a partire da Spreaker per arrivare a Spotify, passando per Amazon Music, Apple Podcast. Con "Tirana" ripercorreremo le emozioni che ci hanno portato alla finale del 25 maggio dove gli uomini di Mourinho hanno conquistato la prima edizione della UEFA Europa Conference League, fino alla festa nel cuore della Città assieme ai tifosi romanisti. In attesa dell’inizio della nuova stagione, buon ascolto con gli AS Roma Podcast!".