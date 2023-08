"La Roma non è in vendita": i giallorossi smentiscono l'offerta araba

Per tutta la giornata sui social e sui giornali, è circolata la voce di un interessamento di un fondo arabo per l'acquisizione della Roma. I Friedkin con un comunicato ufficiale arrivato nel tardo pomeriggio hanno smentito tutto.

L'indiscrezione

Già prima della fine dello scorso campionato il nome di Follieri, imprenditore che già in passato aveva provato ad entrare senza successo nel mondo del calcio, era stato accostato alla Roma e ci sarebbe alla guida della fantomatica offerta arrivata questa mattina a Trigoria. L'imprenditore, come conferma ad Ansa, ha recapitato alla famiglia l'offerta per l'acquisto della Roma. La cifra? Circa 840 milioni di euro somma svincolata dal progetto stadio a Pietralata.

Il comunicato della Roma

La Roma con un netto comunicato ha negato di aver ricevuto offerte e sottolinea che la proprietà americana non è intenzionata a cedere il club. Questo il comunicato ufficiale della Roma in merito: "In merito a quanto apparso su alcuni organi di stampa, AS Roma precisa di non avere ricevuto allo stato, neanche per il tramite di NEEP Roma Holding srl, alcuna offerta per l'acquisizione del Club. Il Gruppo Friedkin comunica, inoltre, di non avere alcuna intenzione di cedere il club. Saranno valutate azioni legali nei confronti di chi intende destabilizzare il club e il Gruppo per ottenere visibilità personale".

La Roma resta in mano ai Friedkin e scacciano tutti i dubbi. Ora i tifosi aspettano qualche mossa sul mercato a poco più di una settimana dall'inizio del campionato.