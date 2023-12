Superlega, la Roma dice no

Giornata importante per il mondo calcio con la sentenza sulla Superlega. A poche ore dal verdetto della Corte di Giustizia che dà ragione al supercampionato è arrivato il comunicato dell'AS Roma contro il progetto.

Cos'è la Superlega

La Superlega è una competizione privata ideata da A22 Sport la società creata ad hoc per precaare il nuovo torneo che conta le più importanti società sportive al mondo che intende riformulare l'offerta del calcio in Europa. A parteciperanno saranno 64 squadre divise il 3 livelli con promozioni e retrocessioni. Per il livello più basso conterà il risultato ottenuto nel campionato nazionale. A termine della fase a gironi partirà la fase ad eliminazione diretta con i campioni di ogni lega.

Questa la divisione:

Star League 16 squadre;

Gold League 16 squadre;

Blue League 32 squadre.

La sentenza

La Corte di giustizia europea ha accolto il ricorso sul tema della Superlega in cui fra i fautori della Serie A figuravano Inter, Milan e Juventus. La Uefa e la Fifa si eranno opposti al progetto. Adesso la sentenza che cambia le carte in tavola, con la Corte di giustizia che parla di abuso di posizione dominante e monopolio da parte degli organi storici del calcio.

La posizione della Roma

Il primo club italiano ad opporsi alla Superlega è stato la Roma. Dopo i no della Ligue 1, di diversi club minori spagnoli (il Real Madrid è fra gli esponenti principali della Superlega), della Premier League e del Bayern Monaco arrivo quello dei giallorossi. I Friedkin con un comunicato tirano fuori la squadra giallorossa. Ecco la nota della Roma: "In seguito alla sentenza odierna della Corte di Giustizia Europea sul caso della Superlega, l’AS Roma ribadisce la propria posizione in rispetto dei valori e del futuro del calcio europeo. Il Club non appoggia in nessun modo alcun progetto di cosiddetta Superlega che rappresenterebbe un inaccettabile attacco all’importanza dei campionati nazionali e alle fondamenta del calcio europeo. L’AS Roma crede che il futuro e il benessere del calcio europeo possano essere assicurati solo con il lavoro congiunto dei club attraverso l’ECA, in stretta collaborazione e in partnership con UEFA e FIFA.