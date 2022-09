Un Roma Club nato sugli spalti dell'Olimpico per ricordare Carlo Guidetti

Un Roma Club nato sugli spalti dello stadio Olimpico, proprio lì dove batteva da sempre forte il cuore romanista di Carlo Guidetti, storico tifoso romanista venuto a mancare lo scorso mese di aprile a soli 56 anni. Proprio in occasione della gara giocata domenica contro l'Atalanta, alla presenza del presidente dell'Utr (Unione tifosi romanisti), avvocato Fabrizio Grassetti, e di Ubaldo Righetti, oggi commentatore sportivo e campione d'Italia con la Roma di Liedholm del secondo scudetto, è stato costituito in tribuna Tevere il Roma Club Il Soppalco Carlo Guidetti.

Dedicato alla memoria di Carlo Guidetti, alla cerimonia di inaugurazione anche la moglie Francesca e le figlie Michela e Alessandra. Accanto a loro, in un simbolico abbracciao, gli amici di sempre ed il presidente del neonato Roma Club, Andrea Fabbrini.

Residente a Fregene, Carlo Guidetti era amministratore delegato ed azionista di maggioranza di Elco Spa, azienda specializzata nella produzione di circuiti stampati ad elevato contenuto tecnologico per sistemi elettronici, con sede a Carsoli (in Abruzzo) e stabilimenti in Olanda, Belgio e Cina. Morto lo scorso 1 aprile, il nome di Carlo Guidetti accompagnerà ora l'As Roma in tutte le partite casalinghe e non, esposto dove il 56enne era solito vedere il match assieme ai suoi amici più cari.