Roma City, ufficiali cinque nuovi acquisti

Il Roma City F.C. irrompe sul mercato. Il presidente Tonino Doino e con lui tutta la proprietà investono rilanciare con forza la stagione. Al servizio di mister Statuto arrivano cinque nuovi calciatori. Il primo ad unirsi alla famiglia arancioblù è Mattia Frulla, centrocampista classe 1992 ex Sambenedettese e Frascati. Con lui c’è anche Idriz Toskic, centrocampista classe 1995 prelevato dal Nuova Florida. A rinforzare il reparto offensivo c’è poi Andrea Zammarchi, classe 2000 che ha vestito la maglia della Recanatese. Per la difesa, invece, c’è Yassine Diouane, nato nel 2003 che ha difeso i colori della Fermana, e Lorenzo Franco, giovane difensore classe 2003 proveniente dal Ponsacco. Cinque colpi che rappresentano solo l’inizio della campagna di rafforzamento che la società sta attuando, dando così prova tangibile di un progetto votato al raggiungimento di grandi obiettivi sportivi e non solo.

Domenica la sfida casalinga contro l'Avezzano Calcio.

[comunicato ufficiale Roma City]