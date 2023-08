Roma City, ufficiale la partnership con il Red Tigers 1957

Il Roma City Fc è lieto di comunicare l'inizio di una collaborazione sportiva con la società F.C. Giardinetti 1957, oggi Red Tigers 1957. La proprietà italo-americana è quindi felice di annunciare questa cooperazione con il club biancorosso avendo trovato nella figura del presidente, Antonio Ranieri, una persona seria e passionale che ci ha convinto a dare vita a questa collaborazione per il quadrante sud della capitale. Il Patron arancioblù, Tonino Doino, esprime il suo entusiasmo per l’inizio di questo nuovo percorso: “Siamo molto contenti di iniziare questa collaborazione che permetterà alle nostre realtà di crescere tramite lo sviluppo del talento dei giovani”. Anche il Presidente biancorosso, Antonio Ranieri, annuncia: "L'accordo ha lo scopo di valorizzare i nostri giovani in maniera trasversale. Stiamo lavorando per far emergere nuovi talenti del panorama calcistico romano e sono certo che, grazie a questa collaborazione, potremo dare una maggiore visibilità agli atleti provenienti dal quadrante di Roma sud”. Le due società non sono nuove a questo tipo di operazioni: l'intento sarà quello di replicare il percorso seguito dall'ex biancorosso classe 2004 Manolo Perroni, oggi in forza al Roma City Fc. Il Roma City Fc comunica inoltre di aver in pentola altre collaborazioni per valorizzare i giovani del nostro territorio che a breve verranno definite.

[comunicato ufficiale Roma City]