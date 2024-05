Roma City, ufficiale l'addio del direttore sportivo

Si separano le strade di Claudio Carelli e il Roma City. Il direttore sportivo ha lasciato il club del girone F di Serie D dopo due anni dal suo arrivo, arrivato in concomitanza dello scioglimento dell'Atletico Fiuggi e la fondazione proprio del Roma City. Il club lo ha salutato così sulla sua pagina ufficiale. "Il Roma City FC ringrazia per il lavoro svolto in questi due anni il Direttore Claudio Carelli che con serietà, competenza e professionalità ha contribuito agli importanti traguardi raggiunti in questa stagione sportiva. Grazie Claudio, ti auguriamo il meglio per il tuo futuro professionale.".