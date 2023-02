Roma City, Ricci suona la carica “Stiamo lavorando bene e credo si sia visto”

Il Roma City F.C. è pronto a tornare in trasferta, i ragazzi di mister Statuto affronteranno il Termoli in una sfida importantissima per continuare il proprio periodo positivo. Ludovico Ricci, difensore arancioblù tiene alta la concentrazione: “Mi aspetto una partita difficile sotto tutti i punti di vista, bisognerà prepararla bene e continuare a lavorare sodo come stiamo facendo”. Ricci si è unito alla famiglia arancioblù ad inizio stagione ed ora ci racconta com’è stato inserirsi in questo gruppo: “Mi sono trovato bene sin dal primo giorno sia con lo staff che con i compagni di squadra. Il gruppo è affiatato e lo staff è sempre a disposizione per aiutarci a essere pronti”. Infine è impossibile non notare, anche per gli stessi calciatori, tutti gli investimenti che la proprietà sta facendo per permettere ai propri ragazzi di essere in condizione di dare il massimo ogni giorno: “La proprietà sta investendo ed ha investito molto per non farci mancare nulla e a lungo andare credo si rispecchi anche in campo ma bisogna metterci anche noi del nostro per riuscire a centrare l’obiettivo, stiamo lavorando bene e credo si sia visto in queste ultime gare”.

[ufficio stampa Roma City]