Roma City, parla mister Maurizi "Col Campobasso faremo la nostra partita"

I nostri arancioblù sono tornati alla vittoria nella sfida contro il Termoli, questo il commento di mister Agenore Maurizi: “Abbiamo vinto facendo per un’ora e un quarto un'ottima gara. Siamo un gruppo eterogeneo che sta diventando un gruppo omogeneo. Se riusciamo a fare un ulteriore scatto in avanti per mentalità potremmo diventare una squadra molto forte. Lavoriamo bene in allenamento e lo trasformiamo parzialmente in pratica. Trasformandolo totalmente possiamo toglierci molte soddisfazioni. La gara con il Termoli deve essere vista come un progresso nel processo di crescita della squadra”. Ora mister Maurizi e i suoi uomini stanno lavorando per il prossimo importante impegno contro il Campobasso: “Il Campobasso è una buona squadra, non sono certo io a scoprirlo. Noi faremo la nostra partita cercando di applicare in campo i nostri principi di gioco in relazione all’avversario. Saremo 22 calciatori che si affronteranno e il portare a proprio vantaggio le variabili che inevitabilmente ci saranno in campo farà la differenza”.

[ufficio stampa Roma City]