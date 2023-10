Roma City, mister Maurizi sulla sfida con la Matese "Sarà una battaglia"

Nel mezzo della settimana, mister Agenore Maurizi commenta la vittoria contro il Campobasso, focalizzandosi sull’importanza della disponibilità del calciatore: “Abbiamo vinto una gara difficile ed equilibrata affrontando un’ottima squadra con piglio e personalità. Abbiamo la possibilità di migliorarci e per me questo gruppo può fare benissimo. Grazie a tutti i calciatori per la disponibilità messa a disposizione in questa fase. Il calciatore è il vero protagonista della gara e la sua disponibilità è determinante per raggiungere un organizzazione di gioco importante”. Arrivano poi le considerazioni sulla prossima trasferta contro la Matese: “La squadra campana è un avversario ostico e non sarà facile fare risultato sul quel campo. Giocano con grande spirito di sacrificio e in modo pragmatico. Sarà una battaglia e noi dovremmo essere in grado di usare la sciabola quanto il fioretto. L’aspetto mentale è sempre determinante ed e’ da apripista per sviluppare un idea di gioco. Senza mentalità non si va da nessuna parte. Io ho fiducia nei nostri calciatori e sono sicuro che approcceranno come sempre bene la gara. Poi il risultato non lo può prevedere nessuno e’ frutto di infinite variabili. Essere convinti dei propri mezzi non è un eccesso di sicurezza, ma consapevolezza di quello che siamo”. Infine, in un periodo in cui si sentono spesso polemiche dovute a decisioni arbitrali, il tecnico arancioblù dice la sua sulla figura del direttore di gara, ribadendo anche la totale fiducia nel loro lavoro: “Gli arbitri, come i calciatori, sono tra i protagonisti della gara. Li definirei attori principali, più sono bravi e più il risultato è a favore di chi gioca meglio. È chiaro che come i tecnici e come i calciatori ci sono le categorie. Ho conosciuto molti arbitri che dalla serie D sono arrivati in A, qualcuno si è fermato altri sono arrivati in C. Capisco il loro stile di arbitrare e dialogare con calciatori e tecnici. Totale fiducia nel loro operato”.

[ufficio stampa Roma City]