Roma City, Maurizi parla dei suoi prima dell'esordio "Credo fermamente nei ragazzi"

Siamo alle porte della prima gara ufficiale del Roma City e mister Agenore Maurizi ha già le idee chiare su quali sono gli obiettivi interni: “Abbiamo l’esigenza di evolverci e diventare una squadra più matura, cercando di far arrivare i calciatori in campo a pensare con la loro testa, rispettando i principi di gioco dati dallo staff durante la settimana. Abbiamo l’esigenza rispetto alla tattica di principio che i calciatori diano la stessa lettura in ogni situazione di gioco, questa lettura deve essere una loro elaborazione non dipendente dallo staff tecnico. Dobbiamo passare da un gruppo eterogeneo ad un omogeneo. Stiamo lavorando molto in tal senso e con buona applicazione da parte dei calciatori”. L’esordio in stagione ha sempre un sapore speciale: “Mi sento emozionato come se fosse un esordio. In realtà non lo è avendo più di 390 partite in panchina con i professionisti e più di 50 in D. Ma la grande passione che ho per questo sport e il senso di rispetto e stima verso la proprietà e verso tutte le persone che lavorano intorno alla squadra mi fanno aumentare l’adrenalina e la voglia pura e sincera di fare bene. Mi fa piacere anche con me stesso che provi questa emozione, perché vuol dire che “sento” la gara. Certo l’esperienza non mi fa agitare più di tanto però non vedo l’ora che arrivi domenica”. Infine abbiamo chiesto al mister cosa si aspetta dai suoi ragazzi per la prossima partita: “Le aspettative sono create per essere deluse. Non ho aspettative particolari. Credo fermamente nei ragazzi e nella voglia di “comandare“ il gioco in campo da parte degli stessi. Siamo consapevoli che affrontiamo una squadra ben allenata e che metterà cuore e gambe in campo per avere la meglio. Noi saremo pronti alla battaglia sportiva. Poi a fine gara una bella stretta di mano con gli avversari indipendentemente dal risultato. Con l’occasione faccio un grande in bocca al lupo al Presidente Tonino Doino che ci seguirà dagli USA, a tutta la sua famiglia che sono con noi dal primo giorno e a tutti gli addetti ai lavori del Roma City in ogni ambito lavorativo. Che sia un anno pieno di soddisfazioni sportive”.

[ufficio stampa Roma City]