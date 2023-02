Roma City, Matteucci carica la squadra "Domenica è importante per la salvezza"

Domenica il Roma City affronterà il Vastogirardi in un test cruciale in chiave salvezza. A commentare l’impegno c’è Daniel Matteucci, centrocampista arancioblù: “La gara di domenica è un tassello importante per costruire il nostro puzzle per la salvezza diretta, è uno scontro importante per noi che ci vede affrontare non solo una concorrente diretta ma una squadra comunque euforica per la vittoria di mercoledì contro il Tolentino. Noi veniamo da una sconfitta, a mio avviso immeritata, che ha fermato una striscia meritatamente positiva ma contro una squadra con grandi valori come la Matese. Per portare a casa i tre punti dovremo fare il nostro gioco, applicare con attenzione le indicazioni del mister e mettere l’impegno giusto, tutti elementi che ci hanno visto, domenica dopo domenica dimostrare i veri valori di ogni singolo componente della rosa”. Daniel si è unito al Roma City durante l’ultima sessione di mercato ma sembra aver già trovato un’ottima sintonia con compagni: “Ho trovato un ambiente sereno, giocatori con esperienza ma sempre disponibili al dialogo e a trasmettere tutta la loro capacità, e giovani con prospettive di crescita importanti. Mi sembra di aver giocato da sempre con i miei attuali compagni per il rispetto e la serenità che si percepisce anche fuori lo spogliatoio”. Infine, il classe 2004 ci racconta come assistere ai cambiamenti del centro sportivo dovuti agli investimenti della proprietà si trasformi poi in uno stimolo sul campo: “Lo stimolo a migliorarsi domenica dopo domenica, allenamento dopo allenamento è data proprio da ciò che si vive in questo meraviglioso centro sportivo. Nessuno si risparmia, e lo fa con passione, proprio perché dietro c’è un progetto concreto, c’è una società al centro che aiuta tutti i propri calciatori. Ringrazio il Roma City per questa opportunità e mi auguro che possa contribuire a portare questa società dove merita”.

[ufficio stampa Roma City]