Roma City, Mancino è pronto per il Fano "Domenica bisognerà sfruttare ogni occasione"

Il Roma City si prepara al prossimo importante test contro l’Alma Juventus Fano, un impegno che viene analizzato così da Mirko Mancino, giovane attaccante arancioblù: “Sicuramente sarà un bel test, sappiamo che è una gara importantissima e la stiamo preparando con massima attenzione come ogni domenica, mi aspetto una gara studiata dove dovremo essere bravi a sfruttare ogni occasione che riusciremo a creare”. Il numero 7 si è unito al gruppo di mister Statuto in estate e racconta con molto entusiasmo di come è stato accolto da staff e compagni: “Mi hanno accolto subito benissimo, noi giovani siamo fortunati ad avere un organico di giocatori e staff con tanta esperienza perché possiamo imparare veramente tanto. In più abbiamo delle strutture che ci permettono di lavorare e crescere al completo. Nonostante la mia giovane età sia lo staff che i compagni mi danno molta fiducia e questa è una cosa che apprezzo veramente tanto”.

[ufficio stampa Roma City]