Roma City, le parole di Zammarchi "Dobbiamo essere più concreti"

Nell'ultimo turno di campionato gli arancioblù hanno pareggiato tra le mura amiche contro la Polisportiva Vastogirardi al termine di una gara approcciata bene dagli uomini di Statuto che avevano trovato il vantaggio con il colpo di testa di Raffini a cui ha poi però risposto la rete del capitano ospite. A commentare la prestazione c'è Andrea Zammarchi, attaccante classe 2000 alla prima da titolare proprio nella gara di questa domenica: “Ieri sono stati purtroppo due punti persi, eravamo in vantaggio ed avevamo un uomo in più. Il vero problema è stato non riuscire a fare il secondo gol dopo il vantaggio iniziale, forse è mancata un po' di concentrazione dopo l'espulsione del loro calciatore e invece questo non dovrà più accadere nelle prossime partite. Dopo l'1-1 non siamo riusciti a fare gol, io stesso ho avuto un'occasione ma non l'ho sfruttata. Abbiamo fatto una buona partita ma dobbiamo cercare di essere più concreti davanti la porta”. Ora è però il momento di rimboccarsi le maniche e tornare a lavoro per affrontare una nuova settimana di preparazione al prossimo impegno: “In questa settimana continueremo ad allenarci bene, come abbiamo fatto nelle ultime settimane, perché stiamo facendo bene e continuando così riusciremo a raggiungere il nostro obiettivo. Ora ci aspetta una trasferta complicata, contro la Vigor Senigallia e dovremo giocare uniti, l'uno per l'altro, per ottenere punti e salire la classifica”.

[ufficio stampa Roma City]