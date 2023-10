Roma City, le parole di Scognamiglio "Vogliamo continuare su questa strada"

Il Roma City è tornato a sorridere nella trasferta molisana contro i giallorossi del Termoli conclusa 4-2 per i nostri arancioblù. A commentare il recente risultato c’è il difensore classe 2000, Mattia Scognamiglio: “Credo che sia stata una partita difficile, maschia e che proprio in queste partite si forma la squadra e il gruppo. Le due sconfitte ci hanno fatto capire che dovevamo compattarci e unirci ancora di più ma continuare su questa strada con fame e dedizione e la vittoria di ieri ne è la dimostrazione”. Ora gli uomini di Agenore Maurizi si prepareranno per affrontare il difficile impegno interno contro il Campobasso: “Questa settimana la approcceremo come tutte le altre, lavorando duramente e facendo quello che ci chiede il mister perché tutte le partite valgono tre punti e tutte sono fondamentali, il nostro obiettivo è arrivare a domenica pronti, fare un’ottima partita e continuare su questa strada”.

[ufficio stampa Roma City]