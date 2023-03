Roma City, le parole di Rea "Possiamo giocarcela con tutti"

Il Roma City è tornato alla vittoria in casa del Montegiorgio al termine di una partita in cui gli arancioblù hanno meritato i tre punti applicando un gioco propositivo che, oltre alle due marcature di Zammarchi e Rasi, ha visto gli uomini di Statuto colpire ben tre legni. A commentare l’ottima prestazione del gruppo c’è Lorenzo Rea, giovane esterno di centrocampo del Roma City: “Quella con il Montegiorgio è stata una gara difficile, come lo saranno tutte da qui alla fine del campionato. È vero siamo stati propositivi e siamo stati bravi a sfruttare le occasioni che abbiamo avuto meritando i 3 punti”. Ora il campionato di Serie D si ferma per la sosta dovuta al torneo di Viareggio, gli uomini di mister Statuto avranno quindi due settimane per prepararsi al meglio alla prossima sfida del Riano Athletic Center contro la Cynthialbalonga: “Si, ora ci si ferma, sicuramente sfrutteremo queste due settimane per prepararci al meglio e farci trovare pronti per raggiungere il nostro obbiettivo. Sarà una partita complicata ma noi conosciamo il nostro valore come gruppo e sappiamo di potercela giocare con tutti”.

[ufficio stampa Roma City]