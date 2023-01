Roma City, le parole di Raffini "Domenica sarà una partita combattuta"

Il Roma City F.C. si affaccia ad una nuova sfida, gli arancioblù affronteranno tra le mura amiche la Vastese, una sfida importante commentata così da Simone Raffini, attaccante di mister Francesco Statuto: “Mi aspetto una partita sicuramente combattuta nella quale ognuna delle due squadra sarà consapevole della posta in palio e cercherà di fare il massimo per portare a casa il risultato migliore”. Una partita importante per i ragazzi del Riano Athletic Center che vogliono confermare quanto si è visto nelle ultime due gare: “La chiave sarà quella di continuare ad avere la stessa mentalità e compattezza dimostrata in queste ultime due partite concentrandoci su ogni aspetto di gioco, mantenendo un atteggiamento equilibrato e pronto a sfruttare con decisione ogni possibilità che riusciremo a creare o che si potrà creare in qualsiasi momento. Lotteremo fino alla fine per portare a casa i tre punti, solo al triplice fischio dell’arbitro ci accontenteremo del verdetto del campo”.

[ufficio stampa Roma City]